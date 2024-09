Il Calcio Napoli rimane in apprensione per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante azzurro è uscito malconcio dall’ultima partita della sua Georgia nella pausa di questa settimana. A preoccupare i tifosi azzurri sono state le parole dell’allenatore della nazionale biancorossa che ha spiegato come il calciatore azzurro avesse giocato per oltre settanta minuti sul dolore. Una volta tornato a Napoli, il numero 77 ha fatto tutte le cure del caso e adesso mette nel mirino la partita di domenica pomeriggio contro il Cagliari di Davide Nicola.

Kvaratskhelia alle prese con l’infortunio, ci sarà per Cagliari-Napoli?

Ha destato subito preoccupazione il video che ritrae il calciatore a terra durante le cure mediche del caso. Alcuni già facevano i conti con la possibilità di non averlo a disposizione in vista di Cagliari, ma il georgiano stringe i denti e farà parte dei convocati di Antonio Conte che saranno in Sardegna domenica. Filtra ottimismo sulle condizioni dell’attaccante che ieri si è allenato con il gruppo senza particolari problemi. Solo un brivido dunque per i tifosi e per Conte, il calciatore con tutta probabilità partirà dal primo minuto, salvo ripensamenti a ridosso della partita. Con lui in attacco ci sarà l’intoccabile Romelu Lukaku mentre a destra il ballottaggio è vivo tra David Neres e Matteo Politano, con il brasiliano in leggero vantaggio, in ogni caso tra i due sarà staffetta certa.

“L’espressione sorridente di Kvaratskhelia è un segnale che si sparge nella Pineta di Castel Volturno e per tutta Napoli, sa di felicità collettiva e che il problema sembra essere rientrato. La contusione è sparita e il calciatore non vede l’ora di partire con la squadra in direzione Cagliari, dove gli azzurri scenderanno in campo domenica pomeriggio”