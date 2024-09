Ritorna finalmente la Serie A. Dopo la sosta del weekend scorso per le nazionali, gli azzurri scenderanno in campo domenica 15 settembre 2024 all’Unipol Domus Arena di Cagliari per affrontare i rossoblu in una gara valida per la quarta giornata del massimo campionato. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18, arbitro dell’incontro sarà Federico La Penna.

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: grande attesa per l’esordio di Lukaku dal 1′

Antonio Conte potrà finalmente disporre della rosa al completo: scongiurato il peggio per Khvicha Kvaratskhelia, uscito dolorante al 75′ della sfida tra l’Albania e la sua Georgia, dovrebbe essere regolarmente in campo dal 1′.

Nonostante le suggestioni emerse nelle ultime ore circa un cambio di modulo ed un ritorno alla difesa a 4, difficilmente i partenopei modificheranno l’assetto tattico delle prime partite. L’unica novità sostanziale sarà rappresentata da Romelu Lukaku, che con tutte le probabilità inizierà da titolare contro i sardi, dopo l’esordio (con gol) da subentrante contro il Parma di due settimane fa allo stadio Diego Armando Maradona.

Cagliari Calcio-SSC Napoli, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

SSC NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte