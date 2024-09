Napoli-Monza: dove vederla in tv e streaming, radiocronaca, formazioni. Sky o Dazn?

Il Napoli torna in campo per la 6a giornata di Serie A. Avversario di turno sarà il Monza di Alessandro Nesta. Calcio d’inizio previsto per le ore 20,45 di domenica 29 settembre 2024 allo stadio Diego Armando Maradona.

Dove vedere Napoli-Monza in tv, streaming, formazioni, Sky, DAZN, radiocronaca

La partita sarà trasmessa in diretta streaming in. esclusiva da DAZN. Per chi la volesse guardare attraverso la propria smart tv, basterà accedere attravero le proprie applicazioni a quella di DAZN, loggarsi e selezionare l’evento.

Per gli abbonati di Sky invece l’unica possibilità di visione della partita è rappresentata dall’attivazione di Zona Dazn, pagando un contributo aggiuntivo di 5 euro. L’incontro sarà visibile selezionando il canale 214. Anche in questo caso, però, bisognerà aver sottoscritto anche l’abbonamento con DAZN.

La radiocronaca della partita sarà affidata a Radio CRC, partner ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli da questa stagione.

Serie A, 6a giornata: Napoli-Monza, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui, Meret

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Birindelli, Ciurria, Cragno, Gagliardini, Vignato