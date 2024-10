Napoli, Conte rischia di perdere Politano: le condizioni e il motivo dello stop

Stop per Matteo Politano, il calciatore è a rischio per la sfida tra Napoli e Como di venerdì pomeriggio

Il Calcio Napoli si prepara alla partita di venerdì pomeriggio contro il Como. Per gli azzurri di Antonio Conte è importante vincere per mantenere salda la vetta della classifica senza preoccuparsi del risultato delle altre squadre. Partita però non semplice, con gli uomini di Fabregas che dopo un inizio complicato hanno trovato la retta via, mettendo a segno due vittorie di fila contro l’Atalanta e il Verona. In vista della sfida di venerdì, Conte ha da preoccuparsi delle condizioni di alcuni calciatori, specialmente quelle di Matteo Politano.

Politano esce malconcio dopo Napoli-Monza, per lui il Como è a rischio

L’esterno è stato una delle chiavi vincenti nella vittoria degli azzurri domenica sera contro il Monza: è suo il gol che ha stappato una partita molto bloccata e con poche azioni da gol. L’azzurro nonostante la concorrenza di David Neres continua a partire davanti nelle gerarchie di Antonio Conte, che si fida ciecamente del suo calciatore, anche grazie all’ottima copertura difensiva che riesce a dare (l’esempio nella difficile sfida di Torino contro la Juventus). Politano però per venerdì è a rischio a seguito di un affaticamento muscolare, che si è presentato già domenica sera, non a caso il calciatore è tornato negli spogliatoi con ghiaccio sulle gambe e con una camminata tutt’altro che fluida.

Scalda i motori dunque David Neres che potrebbe avere la sua prima chance dal primo minuto in campionato. Il brasiliano è in stato di grazia e Conte pensa a lui per non rischiare Politano in vista delle prossime partite, dove spunta un filotto di scontri tutt’altro che semplice. L’ex Benfica è uno degli uomini più in forma del momento e i suoi numeri ne sono la conferma, ma ogni decisione in merito a questo ballottaggio sarà presa solamente a ridosso della sfida.