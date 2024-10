Lutto nel mondo del tifo azzurro: è morto Luciano Vivenzio, il ‘Re Cecconi’ della Curva B

È un giorno di profondo lutto per il mondo del tifo partenopeo. Non ce l’ha fatta Luciano Vivenzio, lo storio ‘Re Cecconi’ della Curva B. L’Ultras azzurro se ne va dopo aver combattuto contro un brutto male. Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi, tanto che i sostenitori azzurri avevano esposto uno striscione emozionante nel corso di Calcio Napoli-Monza di domenica scorsa: “Luciano retta via Ultras indicata…ti aspettiamo in gradinata!”.

Morto Luciano Vivenzio, l’ultras dei Fedayn della Curva B soprannominato ‘Re Cecconi’

L’ex allenatore del terzo scudetto Luciano Spalletti, convinto che fosse indirizzato a lui, aveva erroneamente ringraziato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, poi rimosso dopo essere venuto a conoscenza della notizia.

Anche la redazione di Vesuviolive.it si associa al cordoglio ed esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Vivenzio.