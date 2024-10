Conte elogia Nico Paz, Chiariello critica: “A cosa serve? A Napoli non giocherebbe mai”

Il Calcio Napoli venerdì scorso ha scoperto il gioiello Nico Paz. Lo spagnolo è stato il migliore del suo Como nella sconfitta del Maradona, sfiorando il gol più volte a suon di ottime giocate e inserimenti fulminanti. Il giovanissimo fantasista scuola Real Madrid è stato esaltato da tutti, anche da Antonio Conte, che nella conferenza stampa pre partita lo ha citato tra i migliori prospetti della Serie A. C’è però qualche voce fuori dal coro, tra cui quella di Umberto Chiariello. Il giornalista di Radio CRC ha voluto fare un’osservazione, rispondendo ai tanti che vorrebbero il centrocampista in azzurro.

Chiariello contro Nico Paz e chi lo vorrebbe al Napoli

Nico Paz è una delle sorprese delle primissime giornate di campionato. Fabregas gli ha dato le chiavi del centrocampo e lui ha risposto presente alla grande chance avuta. Il centrocampista, nonostante la giovanissima età, sembra un veterano in campo. Passaggi illuminanti, dribbling d’alta scuola e un fiuto per gli inserimenti in area che hanno in pochi al mondo. Lo spagnolo però sembra essere già promesso al Real Madrid, squadra che lo ha cresciuto e seguito passo dopo passo. Anche Conte in conferenza stampa ha voluto dire la sua, paragonandolo ai grandi del suo ruolo e complimentandosi con Fabregas per il “coraggio” avuto nell’averlo lanciato titolare nel campionato italiano da subito. Di opinione differente invece Chiariello che risponde così alle domande sul calciatore:

“Nico Paz? Non ci serve, a Napoli non giocherebbe mai con questa rosa. È meglio che sta al Como perché questi ragazzi lì trovano la loro dimensione per esplodere e poi forse un giorno si vedrà. Neres? Solo nell’Inter e nel Napoli non sarebbe titolare, poi in tutte le altre come Roma, Juventus e Milan giocherebbe e sarebbe uno degli elementi con maggiore qualità. È un calciatore devastante, un fenomeno, un plauso al Napoli che è riuscito a prenderlo nonostante la concorrenza spietata”.