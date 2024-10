Kvaratskhelia-Napoli, il rinnovo è ancora lontano: spunta una clamorosa ipotesi

Kvaratskhelia e il Napoli sono ostaggi di Jugeli e si studia una nuova mossa per strappare l'ok sul tema rinnovo contrattuale

Il Calcio Napoli è pronto a ricominciare dopo la pausa delle nazionali. Antonio Conte infatti tra la giornata di oggi e quella di domani riavrà a disposizione tutti gli effettivi in vista dell’insidiosa trasferta di Empoli. Tra i calciatori al rientro c’è anche Khvicha Kvaratskhelia, su cui nell’ultimo periodo si è alzato un grosso polverone legato alla vicenda rinnovo.

C’è ancora distanza tra le parti: Jugeli chiede otto milioni, mentre il Napoli non alza l’asticella oltre i sei milioni di euro più eventuali bonus. In virtù di questa distanza, gli azzurri però studiano una nuova mossa, con l’inserimento di una clausola “alla Osimhen”.

Kvaratskhelia rebus rinnovo, il Napoli studia la mossa clausola per convincere Jugeli

Il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto a Radio Marte per affrontare il tema relativo al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Problematica che continua a tormentare l’ambiente azzurro da più di qualche mese.

Per convincere il dubbioso Jugeli, De Laurentiis è pronto a mettere una clausola stile Osimhen, che possa favorire un’uscita futura del calciatore e strappare una volta per tutte l’ok dell’agente georgiano. Il prossimo “round” tra le parti è atteso nelle prossime settimane, sperando che possa essere l’ultimo.

“Al momento il gap resiste perché il Napoli ha offerto 6 milioni annui ma il calciatore, anzi il suo staff ne chiede 8. Difficilmente il Napoli alzerà l’offerta, ritenendo di aver fatto il massimo sforzo possibile per riconoscere al calciatore georgiano quanto fatto finora in maglia azzurra, senza dimenticare l’inserimento di alcuni bonus che fa lievitare ulteriormente il suo stipendio. A sbloccare la trattativa potrebbe essere un accordo sulla clausola: abbassare il valore della stessa per fornire al 77 una exit strategy abbordabile potrebbe essere la chiave di volta della lunga trattativa”.