Napoli, infortunio anche per Olivera: le ultime dall’Uruguay. Anche lui out a Empoli

Piove sul bagnato in casa Calcio Napoli. Dopo lo stop di Lobotka arrivato lunedì sera con la Slovacchia gli azzurri perdono anche Mathias Olivera. Il laterale sinistro questa notte è uscito anzitempo nella sfida tra Uruguay e Ecuador.

Ogni controllo sarà fatto nella giornata odierna, con il calciatore che però teme un problema muscolare, come riportato dalla stampa uruguaiana. Nel mentre il Napoli lo aspetta in Italia per iniziare tutte le cure del caso, ma difficilmente prenderà parte alla trasferta di Empoli. Si prepara Spinazzola, che dovrebbe ritornare titolare sulla fascia sinistra, salvo clamorosi scenari.

Olivera si ferma con l’Uruguay, piove sul bagnato per Conte e il Napoli

Una situazione non ancora ben delineata: il laterale sinistro sarà rivalutato nelle prossime ore, nella speranza di non registrare un problema grave. Nel mentre Conte e il suo Napoli aspettano notizie. In preallarme Spinazzola, che dovrebbe tornare dunque titolare.

L’esterno italiano durante questa pausa è stato uno dei calciatori al servizio di Conte a Castel Volturno e vuole il grande rilancio dopo un inizio in sordina. Nel mentre questo è il report della nazionale uruguayana in merito all’infortunio di Olivera capitato all’87’ della sfida tra gli azzurri e l’Ecuador, finita col risultato di 0-0.

“Al minuto 80′ si ferma Ugarte ed è stato sostituito per un problema fisico, al suo posto è subentrato Nicolas Fonseca, senza cambiare lo schema tattico dell’allenatore. Stessa situazione con Mathias Olivera, cinque minuti più tardi con l’ingresso in campo Marcelo Saracchi. L’esterno del Napoli, visibilmente rattristato, ha lasciato il campo di gioco sconsolato. Ha avuto un problema ed è in fase di valutazione, nelle prossime ore si saprà qualcosa in più in merito”.