Ex calciatore delle giovanili del Napoli accusato di stupro: è il secondo del Padova

L’ex calciatore delle giovanili del Calcio Napoli, Carmine Cretella, è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale di Messina in quanto coinvolto in un’indagine per una presunta violenza sessuale.

Come riporta il Gazzettino, il nativo di San Giorgio a Cremano è stato accusato dopo la denuncia presentata dal padre della presunta vittima nel 2022, all’epoca dei fatti 14enne, per un episodio risalente al 2020, quando il giocatore si trovava a Messina in Serie D.

Carmine Cretella accusato di violenza sessuale: ha giocato nel Napoli. È il secondo calciatore del Padova dopo Liguori ad essere coinvolto

Dopo il caso riguardante Michael Liguori (in foto con Cretella), condannato con la stessa accusa in primo grado a Teramo, un altro calciatore del Padova dunque viene coinvolto in una vicenda del genere.

Dopo la condanna di quest’ultimo in primo grado, il Padova aveva emesso una nota in merito: “la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintantoché la giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio“. Un messaggio che non aveva trovato riscontri positivi in città, tanto da spingere il sindaco Sergio Giordani ad esporsi pubblicamente “dalla parte delle donne“.