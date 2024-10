Il Calcio Napoli si prepara all’anticipo del sabato pomeriggio contro il Lecce. Un ritorno alle origini per Antonio Conte, nativo della città salentina e cresciuto calcisticamente con il giallorosso addosso.

Una partita da non sottovalutare, nonostante il periodo nero degli uomini di Gotti, culminato col netto 0-6 subito domenica scorsa contro la Fiorentina. Per gli azzurri contano solamente i tre punti, per continuare la corsa scudetto e sperare di allungare sull’Inter che il giorno dopo sarà impegnata nella difficilissima sfida contro la Juventus di Thiago Motta.

Conte studia le mosse per Napoli-Lecce. David Neres è pronto alla titolarità

La grande novità può essere l’inserimento dal primo minuto di David Neres. Il brasiliano potrebbe sfruttare il fiato corto di uno dei due esterni offensivi e poter partire dall’inizio nella partita contro il Lecce. Della situazione ne ha parlato in mattinata la Gazzetta dello Sport, che indica Kvaratskhelia come possibile pedina di scambio, visti i tanti impegni a cui la stella georgiana ha fatto fronte nell’ultimo periodo, sia col Napoli che con la sua nazionale. Senza dimenticare le svariate ore di aereo sostenute.

“Sabato al Maradona arriva il Lecce e Conte potrebbe sorprendere tutti, lanciando il brasiliano nell’undici iniziale. L’Europa quest’anno non c’è, quindi questa è una delle poche occasioni in cui la capolista dovrà affrontare più gare ravvicinate. E in attacco il Napoli ha tante soluzioni di qualità e affidabilità. La più importante – lo dicono i numeri e la storia del giocatore – è proprio David Neres. Politano sta diventando imprescindibile per l’equilibrio che sa garantire e andrà gestito, Kvara viene da un tour de force anche con la nazionale. Uno dei due potrebbe rifiatare e permettere a Neres di provare a infiammare il Maradona”.