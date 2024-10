Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce. Gli azzurri vogliono continuare la propria rincorsa allo scudetto e questa giornata può essere un importante crocevia, vista la sfida tra Inter e Juventus in programma domenica alle ore 18:00. Una delle chiavi della squadra di Conte è sicuramente Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro arrivato quest’estate dal Torino è il vero e proprio leader carismatico che cercava il tecnico leccese, le ottime prestazioni in campo sono poi lo specchio dello splendido momento che sta vivendo il centrale.

Buongiorno alla scoperta di Napoli, ecco la pizzeria che ha scelto il centrale

Alessandro Buongiorno, come tutti i nuovi acquisti degli azzurri, si sta ambientando nella città partenopea. Ritmi diversi e anche stile di vita totalmente opposto rispetto alla precedente esperienza a Torino. Ieri sera il difensore è stato fotografato a Bagnoli nella pizzeria di Diego Vitagliano con alcuni amici. Il difensore ha rivelato di essere un grande amante del pizza, nonostante le dure diete delegate dallo staff di Conte, il calciatore si è concesso “un peccato di gola” mangiando una margherita. Lo scatto ha fatto rapidamente il giro dei social.

Non solo però Alessandro Buongiorno a cena fuori. Anche Antonio Conte e Lele Oriali hanno optato per la “cena in esterna”: il duo però alla pizza ha preferito la carne da Tavernetta Colauri. L’allenatore ed il suo assistente hanno cenato in compagnia delle corrispettive mogli. Anche nel loro caso lo scatto ha fatto rapidamente il giro dei social, con l’allenatore sorridente. Un piccolo strappo alla dieta anche per lui, ma come è stato anche ribadito nei giorni scorsi, il tecnico sta amando tutte le sfumature di Napoli.