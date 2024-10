Dalla suggestione Sergio Ramos all’idea De Vrij: Conte pensa già al mercato di gennaio

Dopo la bella vittoria del Calcio Napoli a San Siro contro il Milan, gli uomini di Conte aggiungono un altro importante tassello nella lunga corsa scudetto. Gli azzurri sono chiamati ad un ciclo infernale di partite che arriverà fino al mese di gennaio, dove poi inizierà anche il calciomercato.

Una sessione importante per Antonio Conte e soci che hanno già individuato su quali pedine lavorare per rafforzare la rosa a disposizione. A riportare le ultime indiscrezioni ci ha pensato Valter De Maggio che durante Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto la lista dei nomi richiesti dal tecnico pugliese per rafforzare la difesa.

Sergio Ramos o De Vrij, Conte indica i nomi per il mercato del Napoli

“Per il mercato di gennaio i nomi sul tavolo sono tanti. Manna e Conte stanno monitorando la situazione di molti difensori. Il nome Dragusin è sempre lì. Manna in Inghilterra sta monitorando anche l’ex Spezia, Kiwior, che adesso è in forza all’Arsenal senza però avere tanti minuti a disposizione in questo inizio di stagione. Attenzionato anche l’ex Milan, Simon Kjaer e c’è una graditissima suggestione rappresentata da Sergio Ramos e questa opzione non deve essere esclusa, anzi, Conte vorrebbe la sua esperienza al servizio del Napoli“.

“Agli azzurri però piacerebbe tanto anche Stefan De Vrij, che ha il contratto in scadenza con l’Inter e non dovrebbe rinnovare. Fino a gennaio però il Napoli non si muoverà con il nerazzurro, anche se i rapporti con il suo agente, Federico Pastorello, sono ottimi e nel mese di mercato non è totalmente esclusa l’idea di un’offerta a ribasso per l’Inter e strappare il calciatore da subito senza aspettare i mesi estivi e la scadenza contrattuale”.