Tancredi Palmeri attacca il Napoli: “Mai visto giocare una squadra di Conte così male”

Il Calcio Napoli vince e convince contro il Milan a San Siro, ma per alcuni non è così. Nelle ultime settimane il giornalista Tancredi Palmeri sta conducendo una vera e propria “crociata” contro la squadra di Antonio Conte. L’inviato di Sportitalia di spiccata fede interista (come da lui ribadito in più interviste) ha commentato il gioco degli azzurri attaccando le idee del tecnico pugliese. Alle accuse di Palmeri però ha risposto Manuel Parlato che ha acceso il dibattito dicendo la sua accusando la teoria del giornalista siciliano in diretta.

Tancredi Palmeri accusa Conte e il Napoli, ma la sua teoria viene smontata da Parlato

Non è la prima uscita del giornalista contro il Napoli di Antonio Conte. Già nelle settimane scorse sia su Sportitalia che sui propri canali ufficiali Palmeri ha attaccato il gioco degli azzurri.

Sui social le parole del siciliano hanno fatto rapidamente il giro del web, diventando virali. Pochi che condividono i suoi ideali, tanti invece quelli che hanno attaccato le parole dell’inviato. Anche lo stesso Manuel Parlato, suo collega nella tv di Michele Criscitello ha detto la sua sull’uscita dello stesso Palmieri.

“Io non ho mai visto una squadra di Conte giocare così male. Ma non conta nulla evidentemente. Non gioca male perché non riesce a giocare meglio, ma è quello che vuole. Non si può dire? No, io dico che questo Napoli di Conte quasi sempre ha giocato male ma ripeto, non è un vorrei ma non posso, Conte vuole così”.

Pronta la replica di Manuel Parlato che ha risposto in diretta alle parole di Palmeri: “Non si può dire che il Napoli di Antonio Conte giochi male, non è la verità. I partenopei stanno dimostrando di essere una compagine molto organizzata”.