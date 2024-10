Kvaratskhelia, 100 presenze in maglia azzurra: tutti i numeri del georgiano con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Calcio Napoli. L’ha fatto in grande stile, con classe, firmando il gol del definitivo 0-2 alla Scala del calcio, lo stadio San Siro di Milano.

Khvicha Kvaratskhelia, 100 presenze con la maglia del Napoli: tutti i numeri, gol e assist

La rete di ieri ha rappresentato la trentesima da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio. In questo modo ha raggiunto nella speciale classifica marcatori all time del club, il Pampa Sosa, Mario Astorri ed Hirving Lozano al 43esimo posto. Dei calciatori attualmente in attività, il piu vicino è il compagno di squadra Matteo Politano, a quota 32. Il suo score è impreziosito da 28 assist.

Anche il Napoli ci ha tenuto a celebrare il georgiano attraverso i propri profili ufficiali:

Presenza numero 100 in maglia azzurra: complimenti a Khvicha Kvaratskhelia, che ieri ha impreziosito questo traguardo siglando la rete del raddoppio nel successo di San Siro contro il Milan.

Dal suo arrivo al Napoli nel 2022, Kvara ha messo a segno 30 gol (5 dei quali da fuori area) e 28 assist, record di partecipazioni attive tra i giocatori attuali della rosa azzurra.

178 chance create e primato nel numero di dribbling effettuati in Serie A. Kvara fa 100!

Congratulazioni Khvicha!