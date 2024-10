De Laurentiis tuona: “Contrasti con Gravina? Nulla di più falso. Lotto per il calcio”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio Napoli, ha diramato un comunicato attraverso il sito ufficiale del club, nel quale smentisce le presunte voci su dissidi nati con il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

“Non tutti sanno che la Serie A, tramite la mutualità, contribuisce al sistema federale finanziando il calcio italiano. Infatti finanzia parte dei costi della Federcalcio, della Serie B, della Lega Pro e della Lega dilettanti. E questo avviene con 120 mln annui, pari al 10 pct di tutti i suoi introiti dai diritti audiovisivi.

Inoltre, la Serie A paga oltre il 60 % delle entrate fiscali che lo Stato incassa dallo sport. Proprio per quanto sopra, il vice presidente della Camera onorevole Mulè, con un emendamento legislativo, impone una maggiore rappresentatività nella serie A rispetto al passato ed è per questo che quest’ultima richiede una autonomia piena per le decisioni relative a tutto ciò che la riguarda.

Qui Gravina non c’entra nulla, ma c’entrano le istituzioni. Leggo su alcuni organi di stampa di un mio rapporto conflittuale con il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Nulla di più falso. Io lotto per ottenere una Serie A florida e senza debiti, a beneficio di tutto il sistema”.