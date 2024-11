Conte ha già in mente chi schierare contro l’Atalanta: le ultime su Lobotka

Antonio Conte difficilmente toccherà qualcosa. Il suo Calcio Napoli sta diventando partita dopo partita una macchina sempre più efficiente, quasi perfetta, ed ogni uomo schierato sembra essere funzionale al 100% alla causa.

Napoli-Atalanta, Conte ha già in mente la formazione che partirà titolare

Contro l’Atalanta, dunque, in campo ci andranno gli undici che sono partiti titolari a San Siro contro il Milan. L’unico dubbio è relativo all’ipotesi di reintegro di Stanislav Lobotka, reduce dall’infortunio al flessore della coscia sinistra patito contro l’Azerbaigian. Al suo posto è pronto partire dal primo minuto per la quarta volta consecutiva lo scozzese Billy Gilmour.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Le scelte di formazione sembrano già chiare. Lobotka resta in dubbio: il suo recupero è ancora da valutare. L’obiettivo dello staff medico è quello di non correre rischi e di non forzare il rientro. Nel caso, convocazione solo rimandata alla gara con l’Inter del 10 novembre. Stanislav Lobotka è fermo dalla gara contro l’Azerbaigian in Nations League quando con la Slovacchia rimediò un infortunio a un flessore della coscia sinistra. Gilmour, intanto, si scalda. Con la Dea può toccare a lui per la quarta volta di fila dopo Empoli, Lecce e Milan”.

La probabile formazione degli azzurri contro l’Atalanta

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Gilmour, Anguissa, McTominay, Politano, Kvaratskhelia, Lukaku