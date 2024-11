Ebbene si, l’Inter ha preferito fare turnover (seppur parziale) contro l’Arsenal in Champions League per presentarsi al meglio contro il Calcio Napoli domenica sera.

FOCUS/ Quante energie ha risparmiato l’Inter contro l’Arsenal in vista del Napoli

Facendo il confronto con la partita vinta a fatica contro il Venezia, contro i Gunners il tecnico piacentino Simone Inzaghi ha ‘risparmiato’ ben cinque titolari: si tratta di Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram, oltre ad Acerbi, che ha saltato entrambe le sfide perché rientrante da un infortunio.

Anche il capitano Lautaro Martinez è stato centellinato, contro l’Arsenal è uscito infatti al 62′ per far posto a Thuram. Allo stesso minuto è entrato anche Mkhitaryan, al posto del grande ex Piotr Zielinski.

Contro gli azzurri di Antonio Conte, l’Inter che scenderà in campo dovrebbe essere questa: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Calhanoglu, Mkhitarayan, Barella, Dimarco, Lautaro, Thuram.

Questo il focus su quanti minuti hanno giocato i presunti titolari della sfida di domenica sera in Champions League contro l’Arsenal, considerando anche i minuti di recupero finali:

Sommer (90′)

Pavard (90′)

Darmian (90′)

Calhanoglu (71′)

Mhitarayan (33′)

Barella (36′)

Dimarco (16′)

Lautaro (62′)

Thuram (33′)

In sostanza, solo il portiere Sommer, assieme al centrale Pavard e a Darmian (in ballottaggio con Dumfries ma anche lui in campo tutta la partita) hanno giocato 90′ contro l’Arsenal. Tutti gli altri sono rimasti in campo per un tempo limitato, mentre Acerbi e Bastoni, ovvero quelli che se la vedranno principalmente contro Lukaku e Kvaratskhelia, sono rimasti totalmente a riposo.

L’Inter contro il Venezia (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (25′ st Bisseck); Dumfries, Barella (25′ st Calhanoglu), Zielinski (39′ st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (31′ st Darmian); Thuram, Lautaro (25′ st Taremi).

L’Inter contro l’Arsenal (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi (61′ Barella), Calhanoglu (71′ Asllani), Zielinski (62′ Mkhitaryan), Darmian; Taremi (79′ Dimarco), Lautaro (62′ Thuram).