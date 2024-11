Tancredi Palmeri: “Danneggiata l’Inter, manca un rigore. Non avete coraggio di ammetterlo”

Sul controverso caso rigore di Inter-Napoli ha detto la sua il giornalista sportivo Tancredi Palmeri. Una delle voci di punta di Sportitalia ha attaccato l’arbitraggio di Mariani e le parole di Antonio Conte nel post-partita. “All’Inter manca un rigore”: è questa l’accusa del siciliano sul suo profilo di X (ex Twitter) non si è contenuto, arrivando a litigare con alcuni tifosi partenopei nei commenti. Secondo Palmeri, il Calcio Napoli dovrebbe ringraziare la squadra arbitrale per il rigore non fischiato per il fallo di Olivera in area, evento definito decisivo.

Palmeri contro Conte e il Napoli, per il giornalista l’Inter è stata vittima dell’arbitraggio

Le parole del giornalista sportivo sono nette, l’Inter ha subito più di un torto arbitrale. Manca un rigore su fallo di mano di Olivera nel contrasto con Lautaro Martinez in area: “Cioè il casino di Conte è per questo? Il piede di Anguissa che non va sul pallone ma diretto sullo stinco di Dumfries che andava invece in direzione del pallone. Assurda mancanza di attributi o capacità di giornalisti e moviolisti, intimiditi da Conte. Dunque alla fine della fiera rimane che a essere stata danneggiata sia stata l’Inter, eppure si è lamentato il Napoli, per un rigore giusto e fallito”.

“Sul rigore non dato all’Inter per fallo di mano di Olivera, Dumfries era perfettamente in gioco e lo possiamo vedere anche ad occhio nudo, non ci sono scusanti per non fischiare quel tocco del terzino azzurro. Il VAR non da un rigore evidente all’Inter. I nerazzurri hanno avuto grande mentalità contro il Napoli, gli è mancata solo cattiveria agonistica e un rigore. Per me è assurdo che non sia intervenuto il VAR su quest’azione così netta”.