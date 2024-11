Conte provoca: “La mia ammonizione era quotata a 4: e se mi fossi accordato con qualcuno?”

È stato Antonio Conte show in conferenza stampa al termine della partita del Meazza che ha visto il suo Napoli pareggiare per 1-1 contro l’Inter campione d’Italia in carica. Il tecnico salentino, su tutte le furie per l’episodio del calcio di rigore scaturito da un fallo inesistente di Anguissa su Dumfries e fallito poi da Hakan Calhanoglu, ha commentato anche la quota che i bookmakers avevano assegnato per una sua eventuale ammonizione nel corso del match.

Inter-Napoli, Antonio Conte commenta la quota dei bookmakers sulla sua ammonizione

“La percepisco come una presa in giro e non parlo solo per me. Parlo per tutti gli allenatori, per l’onestà che ci deve essere in giro. Vogliamo le cose oneste. Ma chi l’ha fatto sto protocollo? E allora cambiano le regole. Non sto parlando del Napoli: siamo incazzati neri tutti quanti, per questi dubbi che creano delle dietrologie. Io voglio stare tranquillo quando sto lì in panchina, altrimenti sono ammonizioni ed espulsioni ogni volta. Ho visto pure che ero quotato a 4 se avessi preso un cartellino, questo è stato il massimo, è stato fantastico. Cioè se mi metto d’accordo con qualcuno a casa e dico ‘mi faccio ammonire’. Macché, cioè ragazzi stiamo veramente…Mannaggia alla miseria”.