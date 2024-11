Imbattuto in trasferta con Inter, Milan e Juve: Conte eguaglia il record. È nella storia

Il Calcio Napoli è uscito imbattuto dalle tre trasferte storicamente più complicate della Serie A: quelle contro i club più titolati del panorama italiano. Inter, Milan e Juventus non sono riuscite a vincere tra le mura amiche contro gli azzurri di Antonio Conte, che hanno conquistato 5 punti sui 9 a disposizione.

Conte imbattuto a Milano e a Torino contro Inter, Juventus e Milan: eguagliato il record di Sarri e Bianchi

L’ultima volta che accadde, sulla panchina dei partenopei sedeva Maurizio Sarri. Era la stagione 2017/2018 ed il Napoli più divertente dell’era De Laurentiis vide sfumare il sogno scudetto tra mille polemiche in un testa a testa storico con la Vecchia Signora.

In quell’annata, gli azzurri pareggiarono 0-0 a San Siro sia contro l’Inter che contro il Milan, vincendo allo Stadium proprio contro la Juventus grazie al leggendario gol di Kalidou Koulibaly negli istanti finali del match.

Il tecnico salentino ha così eguagliato quello che riuscì al collega toscano: per trovare un altro precedente simile bisogna risalire all’epoca di Diego Armando Maradona, quando per ogni vittoria si assegnavano 2 punti. Nella stagione 1985/1986, gli azzurri pareggiarono per 1-1 Juventus e Inter, battendo 2-1 il Milan a domicilio: l’allenatore era Ottavio Bianchi. Esattamente ciò che hanno fatto Di Lorenzo e compagni in questa stagione.

Nella stagione 1981/1982, con Rino Marchesi in panchina, arrivarono invece tre pareggi. Mai nella storia il Napoli è riuscito a vincere in trasferta tutte e tre le partite.