Buongiorno domina in lungo e in largo in Belgio-Italia, le sue pagelle

L’Italia ieri sera a Bruxelles ha strappato il pass per la fase finale della Nations League dopo la bella vittoria contro il Belgio di Romelu Lukaku per 0-1. Una nazionale di Spalletti totalmente rinata dopo il fallimento ad Euro 2024. Modulo diverso e interpreti diversi, uno dei nuovi titolari che ha convinto proprio tutti è Alessandro Buongiorno, che nella spedizione tedesca era ai margini, non riuscendo nemmeno a giocare un singolo minuto.

Le pagelle di Alessandro Buongiorno, l’Italia vola grazie al suo nuovo pilastro

Una serata non facile, ma dominata in lungo e in largo. Il suo “amico” Romelu Lukaku ha avuto serate migliori, Buongiorno non gli ha concesso un millimetro, queste le pagelle delle maggiori testate:

TMW 7 – “Francobolla Lukaku con una prestazione da marcatore vecchio stampo. Ma dalla sua il centrale del Napoli ha anche una lucida gestione del pallone e buona leadership al centro della difesa. Cala un po’ solo nei 20 minuti finali”.

Corriere dello Sport 6.5 – “Qui a Castel Volturno, a voi Bruxelles: fa da frangiflutti non solo sul compagno Lukaku, che evidentemente si tiene lontano. Quando capita, è duello rusticano, più di spada che di fioretto”.

Gazzetta dello Sport 6.5 – “A noi Romelu” dice al compagno di squadra e Lukaku soltanto alla fine trova un paio di crepe nel muro. Prima sempre coraggio e chiusure puntuali”.

Tuttosport 7 – “Si applica con grande attenzione su Lukaku, mettendo evidentemente a frutto tutta l’esperienza in allenamento al Napoli: pochi appoggi sull’uomo e tanti anticipi. Nella ripresa è eroico”.

Sky 7 – “È un buttafuori da discoteca. Se ti comporti male, se non stai al tuo posto ma vai in cerca di gloria, ti prende per la collottola e ti mette in castigo. Nemmeno un colosso come Lukaku lo intimorisce. Lo anticipa, e nel caso non ci riesca, lo prende in braccio e lo rimette sul seggiolino. EDUCATORE“.