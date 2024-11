Del Genio attacca: “Sono arrabbiato con Calzona. Lobotka doveva rifiutarsi di giocare”

Fa discutere la scelta di Francesco Calzona alla guida della sua Slovacchia. Nell’ultima giornata di Nations League, la nazionale è stata protagonista nella sfida contro l’Estonia, in una partita che non contava a nulla, causa il secondo posto matematico degli uomini dell’ex Calcio Napoli. Nonostante ciò, il tecnico calabrese ha lanciato dal primo minuto Stanislav Lobotka sottratto al turnover di massa fatto negli altri ruoli. Una scelta che non è piaciuta in casa azzurra e nemmeno al giornalista Paolo del Genio che nel corso di ‘Linea Calcio’ su Canale 8 ha attaccato il tecnico ma non solo.

Del Genio attacca Calzona e Lobotka. L’episodio che tanto ha fatto discutere a Napoli

Il calciatore è uscito dal campo solamente ad un quarto d’ora dalla fine, quando la Slovacchia conduceva per 1-0. Uno sforzo extra che non è piaciuto sia ai tifosi che agli addetti ai lavori di casa Napoli. Il centrocampista però non ha avuto problemi, nonostante sia convalescente dall’infortunio, subito il mese scorso proprio con la maglia della sua nazionale.

“Ce l’ho con la Federazione slovacca, ce l’ho con Calzona e ce l’ho pure con Lobotka! Perché Lobotka poteva dire: ‘Mister non me la sento, è una partita inutile, domenica c’ho Napoli-Roma, devo rientrare, loro mi pagano e sono la mia società, non farmi giocare’. Quindi ce l’ho con tutti e tre: Slovacchia, Calzona e Lobotka. Me la prendo per il 40% con Calzona e Lobotka e per il 20% con la Federazione slovacca che pensa ai fatti suoi. Calzona per riconoscenza verso il Napoli e Lobotka per super riconoscenza verso il Napoli, in una maniera o un’altra dovevano trovare una soluzione. Resta immutata la stima che ho per Calzona e Lobotka, ma questa cosa non mi è piaciuta”.