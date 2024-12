Conte vuole Dorgu: il Napoli ci pensa ma il Lecce spara alto, le cifre richieste

Il Calcio Napoli inizia a guardare avanti in vista del calciomercato invernale che inizierà nel mese di gennaio. Non ci saranno grossi scossoni, ma si seguirà gli ideali di Antonio Conte. Il tecnico azzurro tra i suoi primi obiettivi ha Patrick Dorgu.

L’esterno che tanto sta sorprendendo a Lecce è l’obiettivo numero uno del tecnico salentino, che fu proprio protagonista di un episodio col danese al termine della sfida tra gli azzurri e la squadra del presidente Sticchi Damiani. Un’operazione non semplice che si punta a chiudere in inverno per poi avere il calciatore direttamente in estate in vista della stagione successiva.

Conte chiama Dorgu, ma il Lecce fa una richiesta super al Napoli. Le cifre dell’affare

Sul caso si è espressa la Gazzetta dello Sport che ha spiegato le ultime sulla trattativa per il danese. Dorgu è un patrimonio per il Lecce che punta a volerlo monetizzare al massimo. L’esterno tutta fascia è il sogno di Antonio Conte, che in vista dell’ultima sfida tra le due squadre, al termine del match si è reso protagonista di una chiacchierata “blindata”, con tanto di mano davanti alla bocca. Una contrattazione che però non sarà semplice visto che il calciatore è richiesto da tantissime squadre.

“Il Lecce fa una valutazione altissima della sua stellina: 40 milioni di euro. Il prezzo ha allontanato in estate gli ammiratori, ma l’interesse del Napoli è rimasto sempre vivo. Il club azzurro ha deciso di provare a chiudere il colpo già a gennaio, ovviamente lasciando il giocatore in prestito a Lecce fino a fine stagione. Il Napoli è pronto a offrire circa 30 milioni più bonus. Per Conte può diventare un nuovo Hakimi e non vuole farselo scappare a nessun costo”.