Ieri sera, al Teatro San Carlo di Napoli, si è tenuta la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche al re di Spagna, Felipe VI. Questo riconoscimento è stato assegnato a Felipe VI per il suo impegno personale e istituzionale a favore della cultura e dello sviluppo sociale. L’evento ha attirato l’attenzione dell’intera città, radunando le figure più illustri.

De Laurentiis: “Sono pazzo di Conte. L’ho corteggiato per un anno intero”

Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di La Repubblica, era presente anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è stato invitato e ha accettato con entusiasmo di partecipare. “Perché sono qui? Ma come potrebbe essere diversamente? Questo re simboleggia le nostre radici“, ha dichiarato il patron azzurro a alcuni ospiti in teatro.

Qualcuno gli ha chiesto anche del Napoli e, in particolare, di Antonio Conte. “Presidente, è soddisfatto di avere Antonio Conte come allenatore?”, gli è stato chiesto. La risposta è stata positiva: “Certo! L’ho corteggiato per un anno!“. In effetti, è da ottobre 2023 che De Laurentiis ha iniziato a negoziare l’arrivo di Conte, portando a termine l’accordo sette mesi dopo.