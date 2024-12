Antonio Conte e Luciano Spalletti

Il tecnico del Calcio Napoli Antonio Conte avrebbe rimosso le gigantografie di Luciano Spalletti da Castel Volturno. È quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea come l’allenatore salentino abbia anche chiesto espressamente di interrompere le continue telefonate fatte da alcuni addetti ai lavori al mister del tricolore in tutta la stagione passata.

Conte ha fatto sparire la foto di Spalletti da Castel Volturno

Un taglio netto con il passato, quello voluto fortemente da Conte, che desidera avere tutto l’ambiente concentrato sulle vicende attuali, slegandosi definitivamente da ciò che è stato e che non potrà ritornare.

La vittoria di Udine in rimonta ha restituito nuova linfa alla piazza, sotto shock dopo la doppia sconfitta arrivata contro la Lazio in coppa e campionato, che in pochi giorni aveva privato il Napoli di primato e seconda competizione stagionale.

In Friuli sembra essere definitivamente sbocciata la stella di David Neres, che con la sua serpentina devastante e la complicità di Giannetti, ha regalato ai suoi il gol del definitivo sorpasso dopo il pareggio firmato dal ritrovato Romelu Lukaku.

Il numero 7 farà dormire sonni più tranquilli a Conte, turbato dall’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia che lo terrà lontano dai campi fino ad inizio del 2025.

Il Napoli affronterà altre due partite prima di congedarsi da un 2024 che ha regalato due volti diametralmente opposti: sabato 21 gli azzurri saranno di scena a Marassi contro il Genoa, prima di salutare allo stadio Diego Armando Maradona il popolo partenopeo contro il Venezia il 29.