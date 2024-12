Napoli, tegola Buongiorno: 50 giorni di stop e 3 big match a rischio, le ultime

Alessandro Buongiorno e l’infortunio della discordia, il centrale azzurro salterà tre importanti big match del Napoli

L’infortunio di Alessandro Buongiorno è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il Calcio Napoli. Il difensore centrale in seguito a una caduta si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Le prime sensazioni parlano di circa cinquanta giorni di stop per il difensore ex Torino, abbandonando gli azzurri in una frase cruciale di campionato dove ci saranno una serie di scontri diretti per mantenere la posizione nella parte altissima di classifica.

Il Napoli senza Buongiorno, tra sfide abbordabili e tre big match di massima importanza per la classifica

Una situazione non facile quella che stanno vivendo nelle ultime ore l’ambiente Napoli e Antonio Conte. Con il k.o del leader Alessandro Buongiorno per il tecnico pugliese sarà il momento di reinventare la difesa, in attesa del mercato, dove gli azzurri sembrano aver messo lo sprint su Kiwior dell’Arsenal. Nel frattempo ci sono Genoa e Venezia, prima del nuovo anno, due sfide insidiose con due squadre, specialmente il grifone, che arrivano da un buon momento di stagione. Sul ritorno del difensore il Corriere dello Sport fa la conta dei giorni, ecco quando ritornerà il centrale:

“Stando alle previsioni e al calendario delle prossime settimane, Alessandro Buongiorno salterà le partite contro Genoa (sabato pomeriggio), Venezia (29 dicembre), Fiorentina (4 gennaio 2025), Verona (12 gennaio), Atalanta (19 gennaio) e con ogni probabilità anche Juve (26 gennaio, alla fine della sesta settimana). Naturalmente le condizioni del calciatore saranno poi riviste man mano, la speranza è che possa accorciare i tempi, ma non è un infortunio semplice. Per parlare di tempi di recupero definitivi bisognerà aspettare gennaio, dove poi la situazione sarà monitorata giorno per giorno”.