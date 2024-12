Conte chiama Danilo al Napoli: la Juventus spinge ma il difensore vuole la buonuscita

Antonio Conte vuole Danilo, il difensore della Juventus è il primo obiettivo del Napoli del tecnico pugliese ma la trattativa è complessa

Il Calcio Napoli si prepara al mercato invernale. Antonio Conte è stato chiaro, servono delle pedine utili alla causa e funzionali per il suo motto calcistico. I primi arrivi sono stati chiesti per il reparto difensivo, visto anche e soprattutto l’infortunio di Alessandro Buongiorno. L’obiettivo principale risponde al nome di Danilo: il difensore della Juventus è ai ferri corti con la società che lo svincolerà a fine contratto, ma il Napoli spera nel colpo già per il mese di gennaio. Da convincere, però, c’è anche il calciatore che nel mentre chiede la buonuscita (in caso di addio) ai bianconeri.

Conte vuole Danilo al Napoli, ma il brasiliano chiede la buonuscita alla Juventus

Sulla trattativa ne ha parlato nella sua edizione odierna il Corriere della Sera, che spiega la situazione attuale tra le parti:

“La squadra che sulla carta pare più suscettibile di cambiamenti è la Juventus, orientata a nuovi innesti per centrare la qualificazione in Champions. Cristiano Giuntoli ha informato l’agente di Danilo sulla volontà del club di interrompere il contratto con sei mesi di anticipo: Conte e Manna seguono con interesse l’evoluzione dei colloqui, determinati ad aggiungere nello spogliatoio un elemento di valore ed esperienza. Va detto che il procuratore del difensore 33enne ha replicato che la volontà del giocatore è di restare a Torino, da cui se ne andrebbe solo con corposa buonuscita”.

“Due elementi però possono modificare lo scenario, il primo è la volontà di Antonio Conte nel voler essere subito competitivi per gli obiettivi prefissati. Il secondo potrebbe essere un eventuale operazione che vedrebbe Raspadori mettere la freccia verso Torino, come richiesto da Thiago Motta. Conte dunque aspetta e mette pressione, il suo obiettivo primario per gennaio è il centrale brasiliano e lo sta facendo capire in tutti i modi”