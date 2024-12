La SSC Napoli regala maglie, tute e pantaloncini: l’iniziativa del club per i ragazzi in difficoltà

La SSC Napoli si rende protagonista di uno splendido gesto di beneficenza. Regalati vari indumenti ai ragazzi in difficoltà

Un futuro per tanti giovani in difficoltà economiche e familiari: è questo l’obiettivo del progetto “Diamo un calcio alla camorra” organizzato dal Napoli Club Bologna. In vista del Natale, anche la SSC Napoli si è resa protagonista in questo bellissimo progetto. Gli azzurri con la supervisione di Valentina De Laurentiis hanno regalato indumenti e maglie da calcio varie ai giovani ragazzi che fanno parte di questa associazione.

Maglie, tute e pantaloni per i ragazzi in difficoltà, il gesto della SSC Napoli

L’impegno della squadra azzurra è stato reso noto in mattinata dopo l’evento dell’associazione svolto ieri presso l’Associazione Figli in Famiglia di Napoli. Tanti gli ospiti presenti, tra cui anche il sindaco Manfredi che è stato protagonista di un dibattito con altre personalità presenti tra legalità e voglia di rivalsa per i tanti giovani che si trovano in difficoltà familiari ed economiche.

“Con il progetto “Diamo un calcio alla camorra”, organizzato dal Napoli Club Bologna in collaborazione con la “Onlus Figli in Famiglia”, l’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi di San Giovanni a Teduccio un’alternativa alla strada. Un’iniziativa lodevole che ha visto tante persone attivarsi per la migliore riuscita sia per organizzazione generale che per rifornimenti utili per i tanti giovani coinvolti in questa associazione. Tante le persone che hanno voluto dare il loro contributo sia economico che con beni primari”.

“In questa collaborazione si è messa in gioco anche la SSC Napoli che nella figura di Valentina De Laurentiis ha regalato maglie, pantaloncini e tute per oltre cinquanta ragazzi in difficoltà economiche e familiari. Ragazzi che sono impegnati nella scuola calcio solidale nata circa due anni fa attraverso una raccolta fondi. Nell’obiettivo di dare uno svago concreto a tanti giovani colpiti dalle difficoltà in ogni loro giornata”.