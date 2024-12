Napoli, infortunio Kvaratskhelia: spunta la data del recupero, le ultime fanno sorridere

Continua la riabilitazione per Kvaratskhelia, il georgiano corre per rientrare in campo col Napoli e nell'obiettivo c'è la sfida contro il Venezia ecco i tempi di recupero e novità sull'infortunio

Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro il Genoa. Una partita difficile, contro un avversario che col cambio d’allenatore ha trovato punti e solidità difensiva. Per gli azzurri non è stata una settimana facile, dopo l’infortunio di Kvaratskhelia post Napoli-Lazio, Antonio Conte ha perso anche il suo leader Alessandro Buongiorno. Mentre sul secondo, ogni speranza di recupero è datata gennaio 2025. Per il georgiano invece qualcosa si sta muovendo nel verso positivo, ma sarà scelta in ogni caso la via della prudenza, per evitare brutte sorprese.

Kvaratskhelia spinge per il recupero, il Napoli spera di averlo prima della fine del 2024

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport ha voluto fare il punto della situazione attorno le condizioni dell’ala georgiana. La riabilitazione procede spedita, il calciatore vuole tornare ad aiutare i suoi quanto prima. Quasi sicuramente non ci sarà contro il Genoa ma la speranza certa è quella di rivedere Kvara il prossimo 29 dicembre nella sfida contro il Venezia al Diego Armando Maradona.

“Kvaratskhelia, continua ad allenarsi rispettando i tempi della tabella di recupero dopo la lesione di basso grado al collaterale mediale del ginocchio destro rimediata in campionato contro la Lazio. L’obiettivo è quello di recuperarlo quanto prima ma senza rischiare. La stagione è ancora molto lunga e Antonio Conte non si può permettere di perdere la sua stella più del dovuto”.

“Lo staff medico proverà a capire nelle prossime ore se ci sono i presupposti per il suo rientro sabato, altrimenti Kvara sarà pronto per la partita successiva, quella del 29 dicembre al Maradona contro il Venezia per l’ultima prima del nuovo anno. Di sicuro al suo posto, come a Udine, ci sarà Neres”.