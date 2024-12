Ballottaggio Rafa Marin-Juan Jesus: la decisione di Conte in vista di Genoa-Napoli

Antonio Conte tra Juan Jesus e Rafa Marin in vista di Genoa-Napoli in programma domani pomeriggio (Foto Salvatore Varo)

Il Calcio Napoli si prepara alla difficile partite contro il Genoa. Gli azzurri di Antonio Conte scenderanno in campo domani alle ore 18:00 per continuare la propria rincorsa alla zona Europa. Per il tecnico leccese i dubbi sono ancora tanti, il principale è legato al sostituto di Alessandro Buongiorno (out per circa un mese). Le alternative non mancano, dal cambio di modulo, all’inserimento di uno tra Juan Jesus e Rafa Marin. Secondo le ultime però il grande favorito alla maglia da titolare sembra essere il centrale italo-brasiliano.

Rafa Marin o Juan Jesus? Conte sembra aver scelto in vista di Genoa-Napoli

Sul ballottaggio ne ha parlato in mattinata il Corriere dello Sport. Il grande favorito alla maglia da titolare è l’ex Roma che sembrerebbe aver scalzato nelle gerarchie Rafa Marin (pronto a salutare a gennaio). Bocciata l’ipotesi cambio modulo, Conte non vuole in nessun modo stravolgere la squadra prima di questa partita.

“Al posto di Alessandro Buongiorno il candidato più credibile appare Juan Jesus, che fin qui ha giocato una partita in campionato da titolare: la trasferta di Verona, arrivò una sconfitta che lasciò basito proprio Antonio Conte”

C’erano, però, ancora le scorie della passata stagione con un Napoli che aveva chiuso al decimo posto al termine di un campionato davvero deludente e con tre cambi di allenatori che hanno segnato la stagione post scudetto come un vero e proprio incubo senza fine. Può tranquillamente sostituire Buongiorno, non cambiando modulo e soprattutto evitando altri stravolgimenti tattici che potrebbero solo nuocere alla squadra, per questo motivo Conte non si muoverà dal collaudato 4-3-3. Ci sono delle alternative, come Rafa Marin, oppure Olivera centrale. Ma il tecnico non sembra intenzionato a fare esperimenti, il ruolo lasciato scoperto sarà preso da Juan Jesus, salvo cambiamenti dell’ultimo momento”.