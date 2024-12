Raspadori resta a Napoli: il club lo blinda, per Conte è incedibile

Giacomo Jack Raspadori si è ripreso il Napoli: è diventato incedibile

Il gol segnato al Venezia è stato decisivo non solo ai fini del risultato. Giacomo Raspadori si è ripreso il Calcio Napoli, riacquisendo quella fiducia che stava andando via via svanendo con il passare delle settimane.

Calciomercato SSC Napoli, Giacomo Raspadori è diventato incedibile

Il club, ma soprattutto Antonio Conte, hanno sciolto le riserve sul suo futuro: Jack è incedibile, rappresenta un patrimonio per gli azzurri e non andrà a rinforzare la rosa di alcuna diretta avversaria per lo scudetto.

A prescindere dalle offerte che sono arrivate e da quelle che arriveranno, il suo percorso continuerà all’ombra del Vesuvio. Le parole del tecnico salentino, sommate a quelle del capitano Giovanni Di Lorenzo, sono state eloquenti in tal senso: l’attaccante della nazionale italiana rimane un valore aggiunto per la rosa.

La rete realizzata allo stadio Maradona contro i lagunari è stata la prima stagionale per lui, e ha riacceso la fiamma della passione nei suoi confronti anche da parte della tifoseria, che all’unanimità ha chiesto a gran voce la sua permanenza ricordando quanto Raspadori sia stato decisivo nell’annata scudetto. Il suo ingresso ha fatto riaffiorare alla mente dei supporters partenopei uno dei momenti più iconici di quel campionato: il gol allo Spezia allo scadere che diede di fatto il via alla cavalcata tricolore.