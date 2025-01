Daniele, l’ultimo saluto del Napoli a Castel Volturno: la bara posizionata a centrocampo

La bara bianca di Daniele a Castel Volturno: l’ultimo saluto della SSC Napoli al suo piccolo campione

Tutto il Napoli in questi giorni di dolore si stretto attorno alla famiglia del piccolo Daniele. Un dolore che appartiene alla squadra azzurra nel profondo. Daniele in questi mesi era diventato uno di loro, un componente della rosa.

L’ultimo saluto a Daniele: a Castel Volturno la sua bara bianca a centrocampo con tutta la squadra del Napoli attorno

Con grande discrezione, i suoi compagni, che militano in Serie A e sono in testa alla classifica, gli hanno reso omaggio a Castel Volturno, tra di loro, senza farne parola.

Il feretro è giunto al centro tecnico del litorale domizio intorno alle 14 di ieri ed è stato posizionato sul terreno di gioco, dove gli azzurri si allenano e lo attendevano in silenzio. Un ultimo saluto, un ultimo abbraccio, un ultimo addio. Tra lacrime e preghiere, per non lasciarsi mai più.

Domenica prossima, allo stadio Diego Armando Maradona, prima della partita contro l’Hellas Verona verrà rispettato un minuto di silenzio in sua memoria. Il Napoli scenderà in campo con il lutto al braccio, e certamente proverà in tutti i modi a renderlo felice e fiero. Sorridente, ancora. Per sempre. Ciao Daniele. Splendi.