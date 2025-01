Retroscena Kvara: “Dopo Lazio-Napoli rifiutata offerta faraonica di De Laurentiis”

Il giorno della partita Lazio-Napoli, valida per gli ottavi di Coppa Italia, l’agente Cristian Zaccardo e una traduttrice georgiana prendono posto in tribuna allo Stadio Olimpico.

All’indomani, ancora a Roma, il ds Manna, l’agente, la moglie e il manager di Kvara, Mamuka Jugeli, si riuniscono per discutere, come già avvenuto dall’estate, del rinnovo contrattuale. Concludono l’incontro con la speranza concreta di poter festeggiare.

Retroscena CdS: “Kvara e Jugeli hanno rifiutato 6 milioni a stagione proposti dal Napoli di De Laurentiis”

Tuttavia, Kvaratskhelia – come riportato dal Corriere dello Sport –aveva già deciso in estate di accettare l’offerta del PSG, e nei sei mesi tra giugno e gennaio il Napoli ha cercato di sanare la frattura.

L’ultima proposta di rinnovo era per 5 anni, dal 2027 al 2029 o 2030 a seconda della data della firma, con incrementi salariali progressivi e una media di oltre 6 milioni a stagione.

Uno sforzo considerevole per un club che in estate ha speso circa 150 milioni di euro senza i ricavi della Champions League. Inoltre, erano previste una commissione generosa per l’entourage e, soprattutto, una clausola di rescissione per l’estero ridotta a 75 milioni rispetto ai 120 iniziali.

Tutto sembrava pronto. Ma poi alcune condizioni sono cambiate, così come alcune richieste e parametri. Il PSG, sempre presente con le sue risorse finanziarie, ha offerto salari di oltre 10 milioni all’anno e commissioni molto più elevate.