Napoli, il Manchester United spara alto per Garnacho: la nuova suggestione è Adeyemi

Continua la ricerca del post-Kvara in casa Napoli. Gli azzurri hanno aperto i casting per l’ala sinistra che raccoglierà la pesante eredità del georgiano. Dopo i nomi di Chiesa e Garnacho, è spuntata la candidatura di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

Su Garnacho gli azzurri avevano riposto tante speranze. L’argentino era in uscita dal Manchester United, ma complice l’ultima partita contro l’Arsenal, il tecnico Amorim ha cambiato le carte in tavola rivalutando l’esterno. Per questo motivo i Red Devils hanno chiesto al Napoli una cifra compresa tra i 60 e 80 milioni.

Il Napoli alimenta la suggestione Adeyemi dopo l’enorme richiesta dello United per Garnacho

Karim Adeyemi è l’ennesimo prodotto vincente di scuola “Red Bull”, prima di passare dal Salisburgo al Borussia Dortmund nel 2022. Il talento tedesco classe 2002 ha conquistato i gialloneri a suon di gol e dribbling.

Per lui in 50 presenze sono arrivati 11 gol, oltre una finale di Champions League nel 2024 persa contro il Real Madrid giocata da titolare. In patria se ne parla molto bene di lui, la sua duttilità lo rende unico in alcuni aspetti. Come David Neres, il giovane tedesco può giocare sia sulla fascia destra che sinistra.

Il prezzo fissato dal Borussia Dortmund per Adeyemi, intorno ai 40 milioni di euro, appare più alla portata degli azzurri, specialmente considerando l’incasso previsto dalla cessione di Kvaratskhelia. L’interesse del Napoli per il giovane tedesco potrebbe concretizzarsi in un affare vantaggioso, permettendo alla squadra di continuare a competere ai massimi livelli.

