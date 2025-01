È stata la mano di Gianluca Rocchi. C’è la sua firma inequivocabile nella designazione arbitrale di Atalanta-Napoli che si disputerà sabato 18 gennaio 2025.

A dirigere la partita sarà Andrea Colombo, lombardo, della sezione di Como. Leggendo i precedenti con gli azzurri, l’occhio cade inesorabilmente su quello dell’11 marzo 2023: Napoli-Atalanta (guarda caso) 2-0.

Una partita che i tifosi partenopei non dimenticheranno facilmente, perché fu quella che vide Khvicha Kvaratskhelia, appena passato al Paris Saint Germain, realizzare la rete più bella con la maglia azzurra.

Uno slalom gigante terminato con una conclusione potente e precisa che si infilò sotto la traversa, facendo esplodere di gioia lo stadio Diego Armando Maradona.

Atalanta-Napoli, arbitra Andrea Colombo: i precedenti

Andrea Colombo della sezione di Como dirigerà Atalanta-Napoli; i suoi assistenti saranno Alassio e Peretti, Giua quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato a Di Bello.

Direzione di gara numero 40 per Andrea Colombo in Serie A, la nona in questo campionato.

Sono quattro i precedenti dell’Atalanta con Andrea Colombo a dirigere la sfida in Serie A: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, di cui la prima proprio contro il Napoli, al Maradona, l’11 marzo 2023 (0-2).

Sono sei i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Andrea Colombo in Serie A, con tre vittorie e tre sconfitte, di cui una nell’ultima partita disputata con questo direttore di gara, lo scorso 8 dicembre, in casa contro la Lazio (0-1).

I precedenti con l’arbitro Colombo