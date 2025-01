Mentre Kvara si imborghesiva, McTominay diventava Scott “‘O napulitan”

La vigilia di Atalanta-Napoli è stata carica di passione e significato per i tifosi azzurri.

Mentre Khvicha Kvaratskhelia diventava ufficialmente un calciatore del Paris Saint Germain, firmando un faraonico contratto quinquennale, la squadra di mister Conte veniva accolta all’esterno dell’aeroporto di Capodichino da migliaia di supporters pronti a caricarli in vista di una partita fondamentale, che dirà molto delle ambizioni scudetto.

Mentre Kvara passava al PSG, McTominay si innamorava di Napoli e dei napoletani

Una dimostrazione d’amore unica, quella del popolo napoletano, che ha lasciato letteralmente a bocca aperta i nuovi arrivati. Tra loro, lo scozzese Scott McTominay ne è rimasto incantato, come sottolineato dalla story pubblicata sul suo profilo Instagram che immortala le tantissime persone che per ore hanno aspettato i ragazzi in strada solo per dimostrargli, tra fumogeni, cori, striscioni e bandiere, tutto il loro orgoglio per quanto di buono stanno facendo in quest’annata.

Un “Incredibili” con tanto di cuore azzurro. Un pomeriggio non ordinario che ha stupito anche uno come lui, nonostante il glorioso passato recente trascorso in uno dei club con più tifosi al mondo come il Manchester United.

Probabilmente, McTominay avrà pensato anche a lui, a Kvara, chiedendosi perché il georgiano abbia scelto scientemente di perdersi la mistica di questa terra per un pugno di dollari in più.

Ma quanto valgono quei soldi? Quanto vale quel desiderio di crescita che ha portato il giovane Khvicha ha scegliere una squadra come il PSG? Valeva davvero la pena abbandonare di punto in bianco tutto questo? Da ieri ne siamo certi, per Scott certamente no.