Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli, partita valida per la 21esima giornata del campionato italiano di Serie A.

Reduce da 5 vittorie consecutive, la squadra allenata di Antonio Conte cercherà nella difficile gara di stasera di dare continuità ai propri risultati, consolidando possibilmente la prima posizione in classifica.

Attualmente, gli azzurri si trovano in vetta con 3 punti di vantaggio sull’Inter, che però ha una partita in meno, e 4 sugli uomini di Gasperini, che proveranno a fare uno sgambetto ai partenopei, cercando di accorciare la graduatoria.

Il Napoli ha perso ieri ufficialmente Khvicha Kvaratskhelia, passato al Paris Saint Germain con una trattativa che ha lasciato in stato di shock l’intero ambiente.

La tifoseria non si è però persa d’animo, e nella stessa giornata ha caricato Di Lorenzo e compagni all’aeroporto di Capodichino prima della partenza per Bergamo. Migliaia di supporters hanno affollato la strada adiacente all’ingresso secondario per manifestare il proprio sostegno ai ragazzi.

Immagini che non hanno lasciato indifferenti gli stessi calciatori, ed in particolare Scott McTominay, estasiato da tanto affetto.

Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.