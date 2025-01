“Vieni qui Frank, senza te non esulto”: il momento in cui Lukaku ha svelato il segreto

Il segreto del Napoli è tutto nell’immagine di Lukaku che, dopo aver segnato, frena la propria corsa verso i tifosi per richiamare l’attenzione di Anguissa.

Frank aveva appena fatto il cross da cui era nato il gol di Big Rom del definitivo 2-3 a Bergamo contro l’Atalanta. Il belga si stava apprestando ad andare a ricevere l’abbraccio dei compagni, quando improvvisamente si ferma. “Vieni Zambo, vieni qui!”.

Decontestualizzando l’immagine, quello di Lukaku sembra quasi un rimprovero al compagno. Invece contiene tutta la mistica di questa squadra. Il centrocampista era con le braccia al cielo, urlando di gioia. Liberandosi. Un momento intimo, interrotto dalle urla dell’amico Romelu.

“Vieni Frank, abbracciamoci, senza te non esulto”. È lì la forza dei ragazzi di Conte. In quella voglia irrefrenabile di condividere la gioia come il dolore, mettendo il mucchio prima di tutto il resto. Lukaku sembra quasi voler dire ad Anguissa che quel gol non conta quanto il suo cross. Quanto la sua carezza.

“Vieni Frank, sei più importante di me, perché senza te non avrei segnato”. E non possiamo che dare ragione al gigante buono: Anguissa sta disputando la miglior stagione da quando è a Napoli, è diventato decisivo ed incisivo come mai.

E del suo lavoro ne stanno godendo tutti: allenatore, giocatori, tifosi. Continua così, Frank. Continuiamo ad abbracciarci.