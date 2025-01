ULTIM’ORA/ Clamoroso, niente Napoli per Danilo: il bianconero tornerà in Brasile per motivi familiari

Danilo, niente Napoli: tornerà in Brasile per motivi familiari

Tutto sembrava predisposto per l’arrivo a Napoli di Danilo. Il calciatore dopo la partita di sabato al Maradona tra i partenopei e la Juventus, si sarebbe liberato dai bianconeri, ma c’è stato un sorprendente cambiamento all’ultimo momento.

Niente scambio Napoli-Juventus: Danilo tornerà in Brasile per motivi familiari. Lo aspetta il Flamengo

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, la trattativa per il difensore nato nel 1991 è improvvisamente sfumata. Il centrale ha optato per un ritorno in Brasile, al Flamengo, per ragioni familiari. L’ex giocatore di Manchester City e Porto, quindi, non rimarrà in Italia e lascerà l’Europa dopo ben 13 anni.