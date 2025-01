Napoli, la decisione su Buongiorno in vista della Juventus: le parole di Conte

Il Napoli si prepara alla partita contro la Juventus in programma sabato alle ore 18:00 al Diego Armando Maradona. Pochi sono i dubbi per Antonio Conte, ma tra questi c’è quello legato al recupero del centrale Alessandro Buongiorno.

Gli azzurri vogliono difendere il primato e sabato pomeriggio arriverà a Napoli una Juventus in difficoltà. L’unico raggio di sole dell’ultimo periodo è stata la vittoria di sabato scorso contro il Milan, ridimensionato dallo scialbo 0-0 di Champions League in terra belga di martedì sera.

Conte risponde su Buongiorno, ecco le parole in vista di Napoli-Juventus

Nella conferenza stampa in programma nel primo pomeriggio, il tecnico azzurro ha risposto alle varie domande sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il centrale è tornato in gruppo ad inizio settimana dopo oltre un mese di stop causa un infortunio rimediato in allenamento.

Ricordando che Conte ha disposizione anche Rrhamani, Juan Jesus e Rafa Marin. Lo spagnolo con il mancato arrivo di Danilo è rimasto (almeno per ora) a Napoli. Il suo futuro sarà deciso nei prossimi giorni e tutto dipenderà dai movimenti in entrata che decideranno di fare gli azzurri in questo mercato di riparazione.

“Ha iniziato questa settimana a lavorare con noi, è come se dovesse fare una preparazione fisica. Ha perso un po’ di massa muscolare, stiamo cercando di rimetterlo in pista. E’ molto importante avere il feedback del calciatore, non mi è mai piaciuto spingere i calciatori, forzarli, ho avuto anche io tanti infortuni e so che l’infortunio deve essere auto-gestito anche mentalmente e si deve sentire pronto. Stiamo allenando Alessandro, è in gruppo con delle cautele, non so adesso, è molto soggettiva. Lo ascolteremo e non forzeremo mai, nel momento in cui mi dirà sono pronto lui tornerà“.