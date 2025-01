FOTO/ Osimhen nei guai, aggredisce un fotografo a pugni e urla: “Ti distruggo”. Cosa è successo

Serata brava per Victor Osimhen in Turchia, all'uscita di un locale ha picchiato un fotografo

L’avventura in Turchia di Victor Osimhen si macchia di una bravata. Secondo quanto raccontato con l’ausilio delle immagini da alcuni giornalisti, il calciatore ha aggredito un fotografo all’uscita di un noto locale notturno.

Le foto sono state pubblicate dal quotidiano Posta, il calciatore non ha gradito la presenza dei fotografi all’uscita del locale, prima minacciandoli e poi aggredendo uno di loro con una serie di pugni.

Osimhen aggredisce un fotografo in Turchia, la ricostruzione dell’episodio

Il giornalista Tolga Bozduman ha descritto i momenti di tensione riportando la sua versione dei fatti sui propri canali socia: “Abbiamo filmato Osimhen alla porta del locale con tre miei colleghi. Quando i flash si sono spenti si è scatenato l’inferno e mi è corso incontro urlando”. Il racconto dell’uomo su quanto accaduto con l’attaccante del Galatasaray prosegue: “Ha provato a portarmi via la macchina fotografica, ma non l’ho presa. Il pugno che mi ha sferrato colpendomi al braccio mi ha fatto molto male e sono andato in pronto soccorso per dei controlli”.

L’aggressione da parte del centravanti nigeriano sarebbe dunque avvenuta secondo quanto riferisce il giornalista: “Mi fa ancora male il lato destro. Poi ha cominciato a imprecare contro di noi”. A questo punto il giornalista spiega come Osimhen avrebbe pensato di offrirgli dei soldi per distruggere quelle fotografie: “‘Distruggile e ti darò dei soldi’. Quando ho rifiutato mi ha poi minacciato dicendo che mi avrebbe distrutto di botte”. Un episodio che se confermato sarebbe davvero molto grave, che macchia l’avventura del calciatore in terra turca.

In merito a ciò il Galatasaray non ha ancora pubblicato la propria versione ufficiale dei fatti. L’episodio ha avuto una forte importanza mediatica in Turchia, per questo motivo nella giornata odierna ci si aspetta degli importanti aggiornamenti dalle varie parti.