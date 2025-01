Napoli, rebus difensore: le cifre dell’offerta per Ismajli. Nel mentre Rafa Marin blocca il… trasloco

Il Napoli sta seguendo con attenzione anche la situazione in difesa. Dopo la fumata grigia con Danilo, gli azzurri sono tornati a cercare un centrale che possa prendere il posto di Rafa Marin, sempre più in orbita Villarreal. Tuttavia, senza un sostituto, Marin non partirà, nonostante un trasferimento già pronto ma bloccato da Antonio Conte.

Gli azzurri hanno messo nel mirino il centrale Ardian Ismajli. L’albanese ha sorpreso in questa prima parte di stagione all’Empoli, fermando molti dei grandi attaccanti del nostro campionato. Ismajli è un vecchio pallino del Napoli e la trattativa sta procedendo spedita.

Il Napoli pensa a Ismajli per la difesa, nel mentre Rafa Marin blocca il trasloco a casa

Queste le parole del Corriere dello Sport nella sua edizione odierna in merito alla trattativa tra Napoli e Empoli:

“Gli azzurri hanno sondato la disponibilità di Ardian Ismajli, centrale classe 1996 dell’Empoli. Il quale aveva già mostrato interesse al trasferimento già nella scorsa sessione di mercato invernale. Il presidente toscano Corsi, pur non volendo privarsi del suo capitano, desidera anche monetizzare dalla cessione dell’albanese, che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno e per il quale non è stato raggiunto un accordo sul rinnovo”.

“L’offerta che De Laurentiis ha in mente di presentare è di tre milioni di euro per Ismajli. Considerato da Conte come una validissima alternativa per puntellare la retroguardia azzurra. Intanto va registrato il fatto che è stata bloccata la cessione in prestito di Rafa Marin al Villareal. Che nei giorni scorsi ha fermato anche il trasloco che era in atto nella sua casa a Napoli“.

“Il difensore spagnolo ha già un’intesa di massima con il club iberico, ma il Napoli non intende cederlo finché non avrà trovato un sostituto ritenuto adeguato“.