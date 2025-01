Kvaratskhelia e la stoccata al Napoli: “Qui si sono presi cura di me. Mi sento libero quando gioco”

Kvaratskhelia ha bagnato il suo esordio al PSG con l’assist nella sfida contro il Reims. La sfida del Parco dei Principi però si è chiusa su risultato di 1-1, con rete nella ripresa di Nakamura.

Gol che però non ha creato particolari drammi alla squadra di Luis Enrique, complice il ko del Marsiglia (secondo in classifica) contro il Nizza nel posticipo.

Le parole di Kvaratskhelia dopo PSG-Reims e la stoccata al Napoli

Qualche sprazzo di Kvara, un assist e un’intervista al veleno nel post partita. E’ questo il riassunto dell’esordio con la maglia del PSG del georgiano. Mentre in Champions League sarà nuovamente costretto a vedere i compagni dalla tribuna, il calciatore ha regalato i primi sprazzi di calcio ai propri nuovi tifosi. Al termine della partita ha poi affermato:

“Bene. E’ stata una partita difficile. Ci sono state delle fasi in cui avremmo dovuto segnare, abbiamo perso molte occasioni. Questo spiega il punteggio finale che ci ha visto pareggiare questa partita”.

“Sto bene fisicamente, solo che non giocavo da un mese. Penso che sia per questo che è stato un po’ difficile per me, ma l’allenatore e lo staff mi faranno lavorare di più per ritrovare la forma ottimale. Continuerò a lavorare per essere in piena forma”.

“Questa prima settimana a Parigi è andata molto bene. I giocatori, il club, si sono presi davvero cura di me. Tipo che penso solo ad allenarmi, non ci occupiamo del resto. Sono contento di essere qui, è importante per me”.

“Penso di poter giocare in qualsiasi posizione in attacco. Poi le rotazioni della squadra fanno sì che si possa giocare in tutte le posizioni. E’ molto bello quando ti senti libero, quando sei vicino alla porta. La squadra ha una strategia e bisogna metterla in pratica”.