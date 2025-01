Elmas torna in Italia: ecco con chi giocherà il centrocampista macedone

Elmas torna in Italia. Il centrocampista del Lipsia è pronto a firmare con un club di Serie A

Elif Elmas è pronto a tornare in Italia. Il calciatore macedone, da un anno nelle file del RB Lipsia è pronto a ritornare nel Paese che lo ha reso grande. Il centrocampista però non tornerà al Napoli come qualcuno sperava.

Il macedone dopo un anno molto difficile in Germania è pronto a tornare in Italia. Secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, il centrocampista è vicinissimo alla firma col Torino. Nonostante il pressing del Valencia e di un altro club italiano, il macedone ha deciso il club granata per il rilancio personale.

Elmas trova l’accordo con il Torino, il macedone vuole il rilancio in Italia

Nel corso della sua carriera, Elmas ha attirato l’attenzione per le sue qualità tecniche, visione di gioco e capacità di giocare sia come centrocampista offensivo che come esterno. Al Napoli è stato uno dei protagonisti dello storico scudetto nella stagione 2022/23.

A gennaio 2024 poi la svolta, con il Lipsia che per trenta milioni ha preso il macedone dagli azzurri. Da lì è iniziato il suo calvario, tanta panchina, pochi minuti giocati e uno scontento che gli ha fatto salire la nostalgia dell’Italia. Il Torino con un affare lampo ha sottratto il calciatore dalla tanta concorrenza. Per Elmas sarà un prestito con diritto di riscatto a 17 milioni. Un giocatore duttile per il sistema di gioco di Vanoli che potrebbe calzargli a pennello:

“Il Torino si avvicina all’accordo per l’acquisto di Eljif Elmas con il RB Lipsia, prestito con opzione di acquisto fino a giugno. Nonostante i legami con il Valencia e altri club, torna in Italia. L’affare Cesare Casadei-Torino ora sembra destinato a saltare. Eljif Elmas diventerà un giocatore del Torino in prestito con diritto di riscatto di 17 milioni“.