La partita tra Roma e Napoli, valida per la 23esima giornata di Serie A, si terrà domenica 2 febbraio 2025 alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Ecco le probabili formazioni e le opzioni per seguire il match in diretta.

Roma-Napoli, le probabili Formazioni

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Hummels, N’Dicka, Saelemaekers, Kone, Paredes, Pisilli, Angelino, Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Claudio Ranieri ha qualche dubbio di formazione: Pellegrini potrebbe perdere il posto a favore di Pisilli, mentre per l’esterno destro si contendono la maglia Saelemaekers e Rensch.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Il Napoli di Conte si presenta all’Olimpico con una formazione stabile, pronta a sfruttare la velocità e le capacità offensive di Lukaku supportato da Politano e Neres.

Dove Vedere la Partita

In TV e Streaming:

La partita sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Gli abbonati possono collegarsi tramite l’app su smart TV, console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX, o dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La visione è anche possibile sui dispositivi mobili attraverso l’app o il sito web di DAZN.

Streaming Gratis:

Non è disponibile una trasmissione gratuita ufficiale della partita Roma-Napoli. Per chi non ha un abbonamento a DAZN, non ci sono opzioni legali per vedere il match in streaming gratuito. Tuttavia, si consiglia di verificare se ci siano offerte promozionali o periodi di prova gratuiti offerti da DAZN per chi non è ancora abbonato.

La sfida tra Roma e Napoli promette di essere avvincente, con entrambe le squadre che puntano a consolidare la loro posizione in classifica.

La Roma, fresca della vittoria in Europa League, cerca punti per avvicinarsi alle posizioni che valgono le coppe europee, mentre il Napoli, guidato da Conte, mira a mantenere il passo della lotta per il titolo. Per non perdere questo spettacolo, assicurati di avere accesso a DAZN o esplora le opzioni di abbonamento disponibili.