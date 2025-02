Fiorentina-Inter sarà una farsa: l’assurda regola che penalizza clamorosamente i viola

Raffaele Palladino dovrà fare a meno di mezza squadra in Fiorentina-Inter

Questa sera riprenderà finalmente la partita tra Fiorentina e Inter, iniziata il 1 dicembre scorso ed interrotta bruscamente al 17′ per il malore di Edoardo Bove.

Ebbene, per una regola assurda della Lega Serie A, i tecnici non potranno schierare nessuno dei nuovi acquisti del calciomercato di gennaio: “Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione”.

Fiorentina-Inter, l’assurda regola che renderà la partita una farsa all’italiana

Un capriccio senza una logica, che penalizzerà clamorosamente i toscani di Raffaele Palladino, che nella finestra invernale hanno perso ben 7 giocatori, oltre allo stesso Bove. Si tratta di Quarta, Biraghi, Kayode, Ikonè, Kouame, Sottil e Christensen.

Non potranno dunque prendere parte alla gara i vari Folorunsho, Zaniolo, Fagioli, Pablo Marì e Ndour. L’Inter invece dovrà rinunciare al solo Zalewski. Di fatto, i padroni di casa avranno a disposizione (tra infortuni ed indisponibilità obbligati) solo 14 giocatori di movimento, 3 portieri e 3 ragazzi aggregati dalla Primavera.

Di questi, fanno parte anche Cataldi e Colpani, recuperati in extremis dai rispettivi infortuni ma ancora non in grado di disputare l’intera partita.

Insomma, Fiorentina-Inter rischia seriamente di diventare l’ennesima farsa all’italiana.

Fiorentina-Inter, i convocati di Raffaele Palladino

1) BELTRÁN Lucas

2) CATALDI Danilo

3) COLPANI Andrea

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) GOSENS Robin Everardus

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Bioty Moise

9) MANDRAGORA Rolando

10) MORENO Matías Agustín

11) PARISI Fabiano

12) PONGRAČIĆ Marin

13) RANIERI Luca

14) RICHARDSON Michael Amir Junior



TERRACCIANO Pietro (P)

DE GEA QUINTANA David (P)

MARTINELLI Tommaso (P)

CAPRINI Maat Daniel (Primavera)

HARDER Jonas (Primavera)

RUBINO Tommaso (Primavera)