Napoli, De Laurentiis spenderà i 75 milioni di Kvara per rifare il centro sportivo. Le ultime

De Laurentiis sogna in grande per il nuovo centro sportivo del Napoli. Il presidente azzurro come raccontato da “La Repubblica” nella sua edizione odierna, è pronto ad investire il tesoretto della cessione di Kvara per finanziare la nuova infrastruttura azzurra.

De Laurentiis e il nuovo centro sportivo del Napoli, arriva il tesoretto di Kvara

“Napoli è in ritardo ed è un danno economico pure per il club di Aurelio De Laurentiis, che perde ogni anno cento milioni di entrate senza lo stadio di proprietà. Il presidente ha annunciato più volte la presentazione di un progetto per il restyling del Maradona o per la realizzazione di un nuovo impianto, che però si fa ancora attendere. « Dirò tutto al mio ritorno dagli Stati Uniti » , annunciò a dicembre il numero uno azzurro: promessa per ora non mantenuta”.

“Aurelio De Laurentiis continua a lavorare su temi delicati. Tra questi, è presente ovviamente lo stadio Diego Armando Maradona che potrebbe essere oggetto di modifiche. In realtà, però, l’idea del presidente è sempre quella di costruire un nuovo impianto di proprietà del club azzurro”.

“Tale decisione garantirebbe incassi enormi e soprattutto la presenza di un vastissimo numero di spettatori presenti in tribuna. Si tratterebbe di una svolta epocale che permetterebbe al Napoli di raggiungere i cosiddetti “top club” italiani e non solo”.

“Il caso complesso è legato proprio allo stadio Maradona. Quest’ultimo, non è a norma per gli Europei che si giocheranno nel 2032 in Italia, motivo per il quale occorre un cambio di rotta. La costruzione di nuovi centri da mettere a disposizione del Napoli potrebbero essere finanziati dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG per 75 milioni di euro. Tali introiti non sono stati ancora spesi e saranno certamente utili in tale progetto”.