Il legale di De Laurentiis: “Escludo la penalizzazione, c’è troppo clamore mediatico”

Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, ha parlato nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’, trasmissione in onda su Televomero. Naturalmente il focus è tutto sulle ultime vicende extra-campo degli azzurri.

Il processo mediatico che ha subito il Napoli nelle ultime ore è a tratti “fastidioso”, come ripete l’avvocato a più riprese e in più modi. Nel mentre ecco la versione dei fatti e cosa ci dovremo aspettare nelle prossime settimane.

Parla il legale di De Laurentiis sulle ultime vicende extra campo di casa Napoli

“Ho appreso la notizia della richiesta di rinvio a giudizio dagli organi di stampa, ma il Napoli ha argomenti validi da utilizzare. C’è troppo clamore mediatico su questa situazione, a tratti fastidioso.

Penalizzazione? Mi sento di escluderlo. La situazione Osimhen è già stata valutata, mentre quella su Manolas afferisce su argomentazioni di tipo contabile e non penso possano andare su giudizi sportivi. I valori dei giocatori della trattativa erano quelli previsti, sia per Manolas, sia per Diawara. Sicuramente c’è stato un clamore mediatico eccessivo. Non mi pare che con riferimento a vicende analoghe e mi riferisco alla Juventus, alla Roma e ad altri club ci sia stata la medesima attenzione mediatica. Non mi risulta che la Procura FIGC abbia chiesto gli atti, non ho potuto approfondire. Mi sono sentito un paio di volte con De Laurentiis, che era molto sereno e tranquillo. Io sono seccato, speravo in una valutazione diversa, abbiamo portato materiale serio per essere valutato. I PM sono parte, attendiamo la decisione del Giudice che è un organo terzo, speriamo che la giustizia trionfi con il Giudice nell’udienza preliminare. Nuove evidenze rispetto al giudizio passato della giustizia sportiva non ce ne sono”.