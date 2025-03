Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, super sfida scudetto in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta con calcio d’inizio fissato per le ore 18, e valida per la 27a giornata del campionato italiano di Serie A.

Le due squadre sono distanziate da un solo punto in classifica: nel turno precedente i nerazzurri hanno sorpassato i partenopei in classifica grazie ad una sofferta vittoria casalinga contro il Genoa e alla sconfitta degli uomini di Conte sul campo del sorprendente Como di Fabregas.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri