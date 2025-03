Caiazza attacca: “Conte via? In società aprono lo champagne pensando ai 6 milioni d’ingaggio”

Salvatore Caiazza parla del Napoli e del futuro di Antonio Conte, spiegando che un eventuale addio non sarebbe un dramma per tutti, anzi

L’opinionista Salvatore Caiazza intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì ha risposte ad alcune domande legate al futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Tanti i rumors sul futuro del tecnico leccese, ma il giornalista apre ad una chiave di lettura “diversa”.

“Kvara via e com’è andato il mercato di gennaio? Conte non è sceso da Marte quando è arrivato qua. Non è l’ultimo arrivato, è un furbacchione, conosce De Laurentiis, l’ambiente del calcio. Il fatto che gli allenatori sono rimasti qui massimo 2-3 anni qualcosa vorrà dire. Detto questo, e l’ho già detto, per me non si strapperà i capelli e anzi Chiavelli festeggerà, aprirà lo champagne pensando ai 6 milioni di ingaggio al tecnico e gli altri 2-3 al suo staff di una decina di componenti, e poi ricordiamoci che si libera Gasperini…”.

“Devo fare sempre il cattivo, secondo voi De Laurentiis si strappa i capelli se Conte se ne va? Perde un allenatore da 6 milioni con uno staff di 10 elementi che guadagna tantissimo. Lui ne prenderebbe uno da 2-2,3 milioni. Io ho un brutto difetto. Dico quello che penso e non ho paura di nessuno. Quindi se Conte va via, a livello economico ti fa una cortesia. Avanti un altro. Italiano? Prego, entra”.